شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زوى كرافيتز ترتدى حمالة صدر دهب 18 قيراطا وسعرها 24 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث دائما النجمة الأمريكية زوي كرافيتز عن الأفكار التي تجعلها محط تركيز الأضواء ووسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم، وآخر هذه الأفكار هو ظهورها بحفل Vanity Fair after-party في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية مرتدية ملابس مكونة من حمالة صدر مصنوعة من الذهب " 18 قيراطا "، وهو الأمر الذى أثار الكثير من الجدل بمجرد الكشف عنه .

وقد أعلن موقع " دايلي ميل " أن حمالة الصدر التي ظهرت بها زوي من مجموعة تصميمات " Tiffany & Co. Elsa Perett" ووصل سعرها الي 24 ألف دولار أمريكي .