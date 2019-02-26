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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زوى كرافيتز ترتدى حمالة صدر دهب 18 قيراطا وسعرها 24 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث دائما النجمة الأمريكية زوي كرافيتز عن الأفكار التي تجعلها محط تركيز الأضواء ووسائل الإعلام الفنية من شتى أنحاء العالم، وآخر هذه الأفكار هو ظهورها بحفل Vanity Fair after-party في هوليود بالولايات المتحدة الأمريكية مرتدية ملابس مكونة من حمالة صدر مصنوعة من الذهب " 18 قيراطا "، وهو الأمر الذى أثار الكثير من الجدل بمجرد الكشف عنه .
وقد أعلن موقع " دايلي ميل " أن حمالة الصدر التي ظهرت بها زوي من مجموعة تصميمات " Tiffany & Co. Elsa Perett" ووصل سعرها الي 24 ألف دولار أمريكي .
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