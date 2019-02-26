شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوق والأسورة" تسافر إلى الإمارات لاستلام جائزة "سلطان القاسمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر فريق عمل العرض المسرحى "الطوق والأسورة" إلى إمارة الشارقة بالإمارات لاستلام جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى لأفضل عرض عربى لعام 2018، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح.

من ناحية أخرى يبدأ أبطال "الطوق والأسورة" عروض المسرحية، بقصر الأمير طاز قريبا، وذلك بعد تدخل وزيرة الثقافة عقب أزمة أثيرت الأيام الماضية حول عدم إيجاد مسرح لاستقبال عرض المسرحية.

واعتذر المخرج ناصر عبد المنعم، فى وقت سابق، لفريق عرض "الطوق والأسورة"، لما أصابهم من إحباط لعدم استكمال باقى ليالى عرض المسرحية، مؤكدا أنه لا يملك إجابة على تساؤلات الفريق عن مكان وموعد العرض.

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وقال عبد المنعم فى بيان له إن فريق عمل "الطوق والإسورة" بدأ التحضير للعمل من منتصف يونيو 2018، وشارك العرض فى اليوبيل الفضى للمهرجان التجريبى فى سبتمبر من نفس العام، حيث تم تقديم 3 عروض خلال المهرجان، ثم تم اختيار العرض لتمثيل مصر فى مسابقة المهرجان العربى، واستمر العمل والتحضير حتى تم تقديم 11 ليلة عرض فى يناير 2019.

وأضاف أن العرض فاز بجائزة المهرجان لأفضل عرض عربى، وهى المرة الأولى التى تحصل فيها مصر على هذه الجائزة، ومر شهر ونصف على هذا النجاح، والنتيجة أننا لا نستطيع، بعد جهد وعناء استمر لما يقرُب من 8 شهور وانتهى إلى إنجاز كبير وغير مسبوق، أن نُكمل الـ 30 ليلة عرض، وذلك قبل تدخل وزيرة الثقافة وحل الأزمة.