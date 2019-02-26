شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أزمات وراء تأخر عرض فيلم The Man Who Killed Don Quixote لـ17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 17 عاما، هى حصيلة العمل على تصوير فيلم The Man Who Killed Don Quixote أو "الرجل الذى قتل دون كيشوت"، للمخرج البريطانى تيرى جيليام، والذى من المقرر عرضه فى 10 من أبريل 2019.





ففى عام 2000، بدأ المخرج البريطانى تيرى جيليام، العمل على فيلم The Man Who Killed Don Quixote المقتبس عن الرواية الصادرة فى القرن السابع عشر للكاتب الإسبانى ميجيل دو ثرفانتيس، إلا عددا من الأزمات والكوارث تسبب فى تعطيل العمل على الفيلم، الذى كان يتم تصويره ما بين إسبانيا والبرتغال.



The Man Who Killed Don Quixote

أزمات لحقت بفيلم The Man Who Killed Don Quixote

صعوبات العثور على منتجين قادرين على تمويل الفيلم.

كان من المفترض أن يؤدى دور البطولة فى الفيلم الأميركى جونى ديب والفرنسيين جان روشفور وفانيسا بارادى، إلا أن ذلك لم يتم.



The Man Who Killed Don Quixote

مع بدء التصوير فى سبتمبر 2000 بإسبانيا، أصيب الممثل الفرنسى الذى يلعب دور دون كيشوت، وهو جان روتشفورت، وكان يعانى انزلاقا غضروفيا منعه من ركوب الخيل فى وقت كان من المفترض أن يمضى وقتا طويلا على صهوة الجواد.

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موقع التصوير القريب من قاعدة للناتو، لم يكن مناسبا بسبب التحليق المستمر للطائرات.



The Man Who Killed Don Quixote

مياه الأمطار الغزيرة غمرت مكان التصوير فغرقت معدات التصوير، وتم تفكيكها، وأثر ذلك على الديكور.

اتهامات بالتسبب فى أضرار فى موقع للتراث العالمى فى البرتغال.



The Man Who Killed Don Quixote

الملاحقة القضائية من قبل المنتج البرتغالى السابق للفيلم، والذى ظل يطالب "جيليام" بدفع أربعة ملايين يورو بدعوى إخلاله بشروط عقده معه، ولجوئه إلى غيره من المنتجين.



The Man Who Killed Don Quixote

هذه الأزمات التى تعرض لها فيلم تم تخليدها فى عمل وثائقى باسم "لوست إن لا مانشا" فى عام 2002 لكيث فوتون ولويس بيبى، اللذين كلفا فى بادئ الأمر تصوير عمل عن كواليس تصوير الفيلم تحول بشكل ساخر إلى وثائقى يوثق عدم إنجاز الفيلم.