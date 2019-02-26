شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يستأنف تصوير "كلبش3" فى إسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد عبد العزيز لتصوير مسلسل "كلبش3"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، اليوم الثلاثاء في إحدى فيلات في طريق مصر إسكندرية الصحراوى ، حيث حصل عبد العزيز على أجازة سافر فيها لحضور مهرجان أسوان لسينما المرأة المقام حاليا.

من ناحية أخرى يشارك أحمد عبد العزيز فى الجزء الثالث من "كلبش" بشخصية جديدة لم تتواجد فى الجزأين الماضيين، حيث يعتمد صناع المسلسل على الاستعانة بأداور جديدة مع فتح خطوط درامية لاستمرار التشويق والإثارة فى الأحداث.

Advertisements

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين، وقد حقق الجزآن الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.