فيديو| كيف رد محمد رمضان على انتقاد إنتصار له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على موقع تويتر، فيديو للفنانة إنتصار وابنها وابنتها وهم يرقصون على أغنيته "مافيا"، أثناء استضافتهم ببرنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي على قناة "النهار".
وهو ما اعتبره البعض رد من رمضان، على الفنانة إنتصار، التي انتقدته في بداية الحلقة نفسها، إذ قالت له: "بلاش تتكلم عن حياتك الشخصية واقفل بوقك شوية إنت مش نمبر وان".
وينشغل الفنان محمد رمضان بتصوير دوره في مسلسل "زلزال" المقرر عرضه في رمضان المقبل، من بطولة حلا شيحة وماجد المصري وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.
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