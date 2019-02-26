مي حريري تنشر صورة من كواليس أحدث كليباتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشرت الفنانة مي حريري صورة من كواليس أحدث كليباتها "أنا وهو"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام". وعلقت حريري على الصورة " استعد لبدء تصوير فيديو كليب "أنا وهو"، قريبًا".

يذكر أن الفنانة اللبنانية مي حريري حلت ضيفة على برنامج "تحت السيطرة"، الذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى، على شاشة تليفزيون الجديد.

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