محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
نفى المؤلف هشام هلال وجود خلاف بينه وبين المخرج محمد سامي مخرج فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"، والذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني.
وقال المؤلف هشام هلال في تصريحات خاصة لمصراوي:" إنه لا يوجد خلاف بينه وبين المخرج محمد سامي، نافيًا كل ما تردد في عدد من وسائل الإعلام عن ذلك ".
وأوضح:" هلال" إنه اعتذر عن كتابة " الأوضة الضلمة الصغيرة" بسبب انشغاله بفيلمه الجديد "كازبلانكا"، مع الفنان أميرة كرارة والمخرج بيتر ميمي".
واستكمل:" أقوم بإجراء تعديلات على سيناريو" كازبلانكا"، وأحضر التصوير بشكل شبه يومي، مما صعب مهمة الاستمرار في فيلم" الأوضة الضلمة الصغيرة".".
وأضاف:" أنه تواصل مع المنتج وليد منصور الذي رشحه للفيلم واعتذر عن الكتابة لضيق الوقت ".
يذكر أن "الأوضة الضلمة الصغيرة" بطولة أكرم حسني ونور وبيومي فؤاد إخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- مؤلف "الأوضة الضلمة الصغيرة" يكشف سبب اعتذاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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