أميرة العباس تهاجم الصحف بعد إستخدام صورتها في أخبار المعلقة الرياضية هيلة الفراج

هاجمت الإعلامية ” أميرة العباس ” بعض الصحف والمواقع الإخبارية التي إستخدمت صورتها في أخبار المعلقة الرياضية ” هيلة الفراج ” دون أن تتحقق من صحة الصورة .

وقالت ” العباس ” عبر ” تويتر ” : مشكلة الصحف الإلكترونية يكتبون خبر وياخذون صور لا يتحققون من المصدر ولا الخبر ولا الصور .. بس يلا اكتب وحمّل وباقي الصحف نسخ ولصق .. شوية مصداقية واتعبوا على الخبر وحطوا ببالكم انكم مرجع لكثير من الناس .

كما علق المعلق الرياضي محمد نجيب غازي على الواقعة ، قائلاً ” الصورة التي نشرها ” كورة شو ” لا تمت بصلة لـ ” هيلة الفراج ” .

بينما قال أحد المغردين: الله يا أميرة منتشرة صورتك بالواتس جتني من كذا قروب يقولون هذي هيله الفراج، اقولهم هذي الإعلامية والشاعرة أميرة العباس، يكذبوني ???? حتى خليتهم يشوفون حسابك هناك وتاكدو من كلامي ” .

الجدير بالذكر أن ” هيلة الفراج ” ستصبح أول معلقة رياضية بالمملكة وستخوض تجربتها الأولى خلال تعليقها على فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل .