شاهد.. باسم ياخور يحتفل بنجاح أولى حلقات "ببساطة"

باسم ياخور كتبت - إيمان العوضي : احتفل الفنان باسم ياخور بنجاح أولي حلقات مسلسله الكوميدي الجديد "ببساطة"، التي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة في وقت قصير. فكتب ياخور عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام: "عشرة أيام وتخطينا المليون مشاهدة شكرا لكل الرائعين المخلصين لعملنا .. وأتمنى أن نوفق ونستمر في رسم الابتسامة على وجوهكم دائما.. شكرا لكل فريق العمل الرائع الذي عمل

وبإذن الله مستمرون".



يذكر أن مسلسل "ببساطه"، عباره عن مجموعة لوحات ناقدة كوميدية اجتماعية، و يقوم ببطولته باسم ياخور إلي جانب كل من ديما بياعة، أحمد الأحمد، رنا شميس، فادي صبيح، آمال سعد الدين، تأليف مازن طه، وإخراج سعد الدين السبيعي. شكرا لكل الرائعين المخلصين لعملنا .. وأتمنى أن نوفق ونستمر في رسم الابتسامة على وجوهكم دائما.. شكرا لكل فريق العمل الرائع الذي عملبحب وإخلاص.وبإذن الله مستمرون".يذكر أن مسلسل "ببساطه"، عباره عن مجموعة لوحات ناقدة كوميدية اجتماعية، و يقوم ببطولته باسم ياخور إلي جانب كل من ديما بياعة، أحمد الأحمد، رنا شميس، فادي صبيح، آمال سعد الدين، تأليف مازن طه، وإخراج سعد الدين السبيعي.

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