بحضور جماهيري كبير.. مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على فعاليات دورته الثالثة اليوم

بحضور جماهيري كبير..مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار علي فعاليات دورته الثالثة اليوم.

يختتم في الثامنة من مساء اليوم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتي شهدت تطورًا ملموسًا وإقبالًا جماهيريًّا واسعًا في عروض أفلامها وورشها وفعالياتها هذا العام ونجح المهرجان في خلق حالة كبيرة من التفاعل مع جمهور أسوان المتعطش للسينما والفعاليات الفنية.

ويشهد حفل الختام حضور حشدٍ كبيرٍ من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وكلمة لوزير الثقافة ومحافظ أسوان ورئيس المهرجان ويقوم بإخراج الحفل هشام عطوة، ويقوم بتقديمه الإعلامية جاسمين طه.

واستحدثت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برنامج للفيلم المصري ضمن فعاليات الدورة الثالثة التي انطلقت الأربعاء الماضي 20 فبراير، وتهدف المسابقة إلى دعم صناعة السينما وتشجيع التجارب السينمائية الجادة.

وتضمن برنامج الفيلم المصري عرض 3 أفلام هي "بين بحرين" الذي يعرض عالميًّا للمرة الأولى، وهو قصة مريم نعوم وإخراج أنس طلبه، وبطولة يارا جبران وثراء جبيل وفاطمة عادل وعارفه عبدالرسول، و"ورد مسموم" تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وبطولة محمود حميدة ومريهان مجدي وصفاء الطوخي، و"لا أحد هناك" تأليف وإخراج أحمد مجدي، وبطولة سلمى حسن ورشا مجدي وأسامة جاويش.

وتتكون لجنة تحكيم برنامج الفيلم المصري من الكاتبة كريمة كمال، والناقد والباحث السينمائي المغربي عبدالرزاق الزاهر، والنجمة اللبنانية نور.

وكرمت إدارة المهرجان في حفل افتتاح دورتها الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، وتقوم اليوم في حفل الختام بتكريم 5 من الشخصيات النسائية، اللاتى كانت لهن إسهامات عديدة فى عالم الفن السابع، وهن مصممة التترات الشهيرة «نوال»، والمونتيرة الكبيرة «ليلى فهمى»، وخبيرات الترجمة «عايدة» و«عزة» و«عبلة» أنيس عبيد بنات رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل الختام.

وتنافس علي جوائز الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 12 فيلماً في مسابقة الفيلم الطويل وهي الفيلم اليمني "عشر أيام قبل الزفة" من إخراج عمرو جمال، الفيلم الوثائقي الفرنسي "الخمير الحمر"

وهو من إخراج نيري أديلاين هاي، "قبل أن يعود أبي" وهو إنتاج جورجي فرنسي ألماني، من إخراج ماري جولبياني، ومن لبنان يعرض فيلم "بمشي وبعد" إخراج سينثيا شقير، ويخوض المنافسة أيضاً فيلم "إطار فارغ" إخراج سناء عكرود.

كما عرض أيضاً فيلم "فتيات اللعبة" وهو إنتاج فرنسي ألماني، إخراج وسيناريو وتصوير ألينا سكرزيزيوسكا، ومن الصين عرض فيلم "الفتيات دومًا سعيدات" إخراج وسيناريو يانج مينج مينج، وتشارك اليونان بفيلم "كتاب مقدس" إخراج ماريا لافي، وعرض كذلك فيلم "أفق" وهو إنتاج جورجي سويدي من إخراج تيناتين كاجريشفيلي، كما يشارك أيضاً الفيلم السيرلانكي "أرض" إخراج وسيناريو فيساكيسا تشاندرسيكرام، وشارك المخرج لازلو نيميس بفيلم "غروب الشمس" وهو إنتاج مجري فرنسي، بطولة جولي جاكاب، فلاد إيفانوف، إيفلين دوبوس، كما عرض للمخرج كريستي جارلاند فيلم "ما تريده ولاء" وهو إنتاج كندي دنماركي فلسطيني.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل النجمة المصرية ليلي علوي، كما تضم في عضويتها المنتج الفرنسي الشهير جاك بيدو، وإلياس خياط مؤسس رئيس مهرجان طرابلس السينمائي من لبنان، والمنتجة الهولندية إليس دريزين، وسعاد حسين المدير السابق لبرنامج السينما بالمنظمة الفرانكفونية من جيبوتي.

كما تنافس على جوائز مسابقة الفيلم القصير 20 فيلماً، حيث تشارك أسبانيا بفيلم "ضربة بالضاد" وهو سيناريو وإخراج ماريا ألفاريز، كما يعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة فيلم "تواريخ" سيناريو وإخراج هاجر عبدالباري، ومن مصر يعرض فيلم "شفه" سيناريو وإخراج أمنية عكاشة، وتشارك الدنمارك في المسابقة بـ 3 أفلام هي "باخوس" سيناريو وإخراج ريكي بلانيتا، و"الصياد" إخراج وسيناريو سارة أونبرق، "مدينة الذكريات" إخراج وسيناريو سيجن تافيتان.

وشاركت المغرب في المسابقة القصيرة بفيلم "حياة أميرة" إخراج فيصل حلمي، كما عرض

أيضًا بالمسابقة الفيلم الفرنسي "لا تسأل عن طريقك" إخراج وسيناريو ديبورا حسون، وشارك بالمسابقة أيضًا من فرنسا فيلم "ثرموستات 6" بطولة سيلين مونسارات، ماكسيم دابوفيل، بيرنارد ميتروكس، ومن فرنسا أيضاً عرض فيلم "جاكي" سيناريو وإخراج كورالي بروشي، ومن إنجلترا عرض فيلم "نوايا حسنة" إخراج آنا مانتزاريس.

كما شاركت اليونان في المسابقة بـ3 أفلام قصيرة هي فيلم "الغابة" سيناريو وإخراج ليا تسالتا، فيلم "فورفورو" سيناريو وإخراج كارينا لوغوتيس، فيلم "هيكتور مارلوت"، سيناريو وإخراج جاكلين لينتسو، وشاركت لبنان في المسابقة بفيلم "قهوة مُرّة" سيناريو وإخراج جلوريا طوق، ومن مصر يعرض فيلم "نوال" سيناريو وإخراج إبراهيم غريب، كما يعرض من أسبانيا فيلم "تسعة وعشرة: تجسيد مأساة شخصية" سيناريو وإخراج مارتا إم ماتا، كما خاض المنافسة فيلم "السمكة الصغيرة والتمساح" وهو إنتاج ألمانيا وجمهورية الكونغو، إخراج ستيفاني بلاتنر، وفيلم "تيمي" وهو إنتاج بلغاري ألماني بلجيكي من إخراج وسيناريو ليوبو يونشيف وفيلم "الدور" وهو إنتاج إيطالي من إخراج فرنوش صمدي.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير المخرجة الفرنسية جوليا ميرزوفا، وتضم في عضويتها النجمة المصرية يسرا اللوزي والمخرج الأردني يحيى العبدالله.

وأقيم المهرجان هذا العام ورشة للسيناريو تحت إشراف السيناريست "وسام سليمان" مؤلفة أفلام "فى شقة فى مصر الجديدة، أحلى الأوقات، فتاة المصنع"، واهتمت الورشة بصناعة الأفلام بداية من كيفية تطوير الفكرة ووصولا لشكل السيناريو النهائي، وقام كل متدرب فى ختام الورشة بعرض السيناريو الذي عمل عليه خلال لقاء مفتوح لمناقشة أفكار السيناريوهات التي تم العمل عليها خلال الورشة".

والمهرجان قدّم أيضًا لأبناء أسوان ورشة في كيفية صناعة الفيلم الوثائقى تحت إشراف المخرج "محمود سليمان"، واهتمت الورشة بالتدريب على صناعةالأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة من مرحلة الفكرة إلى الإنتاج النهائي، وشارك كل متدرب فى صناعة فيلم قدم فى نهاية الورشة.

المهرجان قدّم أيضًا في دورته الثالثة ورشة للرسوم المتحركة للكبار ويشرف عليها "د. أشرف مهدى"، واستهدفت الورشة الشباب من سن 18 إلي 35 سنة، وقام خلالها الطلاب بالتدريب على تقنيات تحريك الرسوم وتطبيقها على لوحات الفنون التشكيلية المصرية.

كما أقام المهرجان ورشة للرسوم المتحركة بالتعاون مع مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة وقام بالإشراف عليها والتدريب الفنان "إبراهيم سعد"، وتستهدف الورشة الأطفال من سن 7 سنوات وحتى 16 سنة.

وضمت ورش المهرجان أيضًا ورشة خامسة لصناعة الفيلم الوثائقى للمخرجة "عايدة الكاشف"، واستهدفت الورشة استكمال صناعة وإنتاج أفلام يعمل عليها أصحابها من الدورة الماضية من المهرجان ويتم إنتاجها هذا العام.