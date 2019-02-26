جومانا مراد تربح قضيتها ضدّ أمير نعمو بسجنه وحجز ممتلكاته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:34 مساءً -

ربحت الممثلة السورية جومانا مراد قضيتها التي كانت رفعتها ضدّ المنتج أمير نعمو وشقيقه المخرج صفوان نعمو، والتي إتهمتهما فيها بالنصب عندما تعاونا في مسلسل “مدرسة الحب 2” مشيرةً إلى أنهما حصلا على مبلغ مالي كبير يقدر بحوالى 2.400.000 دولار، وهما وجّها لها اتهامات كاذبة، بأنها أجبرتهما على توقيع شيكات رغمًا عنهما تحت تهديد السلاح.

ولهذا أصدرت محكمة سورية في مدينة دمشق، حكماً بسجن المنتج أمير نعمو لمدة 3 سنوات، كما حجزت محكمة استئناف دبي، على ممتلكات وعقارات “الأخوين نعمو”، لصالح جومانا.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحدّ لدى الأخوين نعمو حيث أنهما من المنتظر أن يواجها مزيداً من الأحكام منها واحدة جنائية تقدر عقوبتها بـ15 سنة وقضيتان بـ6 سنوات بالإضافة إلى غرامات تقدر بسنة واحدة ليصبح بذلك مجموع الأحكام المنتظرة 25 سنة حبس مؤبد.

ويُذكر أن المخرج صفوان نعمو، شقيق أمير، لا يزال هاربًا من الشرطة السورية، إذ تتم ملاحقته من قبل الإنتربول الدولي، لكي ينضم إلى شقيقه المسجون.