- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:34 مساءً -
بعدما أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زواجه رسمياً من الفنانة المصرية أنغام، وفي تطور جديد لعلاقته بزوجته الأولى ياسمين عيسى، كشفت الأخيرة انه تم اخطارها اليوم بزواج أحمد إبراهيم من أنغام رسمياً على عنوان الستديو الذي تتشارك ملكيته مع زوجها.
وأشارت عيسى في بيان صحفي، الى ان لجوءها الى القضاء لم يصل الى شيء خصوصاً أن إبراهيم يرفض تطليقها، في وقت حاولت عائلتها التدخل لحل الموضوع وحصولها على الطلاق، الا أن إبراهيم رفض الطلاق وأكد أنه يريد الاحتفاظ بالزوجتين أم أولاده والزوجة الثانية الفنانة أنغام.
كانت هذه تفاصيل خبر تطور جديد.. زوج أنغام يرفض الإنفصال عن زوجته الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.