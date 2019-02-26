اردوغان يهاجم السيسي مرة جديدة ويصفه بالانقلابي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 05:34 مساءً -

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقادة الاتحاد الأوروبي عقب اجتماعهم في القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ.

وقال الرئيس التركي حسب وصفه:” أمس في مصر عقد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي، وبين من دعاهم السيسي (الإنقلابي) من أعضاء جامعة الدول العربية”.

وتابع أردوغان:” هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي، بعد أن لبيتم دعوة السيسي الذي أعدم 42 شخصا منذ توليه السلطة؟”.

وكان الرئيس التركي قد هاجم الرئيس المصري لأول مرة، منذ يومين حيث قال في أحد اللقاءات التلفيزيونية ردا على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري: “جوابي لمن يسأل لماذا لا تقابل السيسي.. أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق”.

وأشار الرئيس التركي في تصريحاته إلى أن “الغرب يفرش السجاد الأحمر للرئيس المصري السيسي بدل من رفض الانقلاب في مصر”.

وقال الرئيس التركي إن السلطات المصرية أعدمت 42 شخصا منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، كان آخرهم 9 شبان الأسبوع الماضي وهذا لا يمكن قبوله.

وتابع: “قبل كل شيء يجب على السيسي أن يقوم بإطلاق سراح جميع المعتقلين من خلال إصدار عفو عام، ولا يمكن أن ألتقي السيسي ما لم يتحقق ذلك العفو. أما الدول التي تقيم حاليا علاقات مع النظام المصري سيذكرها التاريخ بشكل مختلف. الشعب المصري له مكانة فريدة في قلوبنا، لكن السيسي ليس هكذا أبدا”، على حد قوله.

وانعقدت أول قمة عربية أوروبية الأحد الماضي، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.