الكشف عن موعد إطلاق فيلم النجم الهندي كارتيك اريان الجديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لو كنت هندياً أو محباً لنجوم بوليوود وأعمالهم السينمائية وأنت تتابع المشهد السينمائي وبخاصة التقارير الواردة حول فيلم Pati Patni Aur Woh بطولة الممثل كارتيك اريان Kartik Aaryan في بوليوود لعرفت من أول برهة أن هذا الضجيج الكبير، ما هو إلا مقدمة ترويجية للفيلم بامتياز.

وفقًا لمصادر قريبة من الفيلم يحاول المنتجون نشر شائعات تشير لعلاقة ما بين الثنائي، الذي يشارك في بطولة العمل كارتيك آريان ، و أنانيا باندي وهو ما يخلق حولهما الكثير من الضجيج، إلى جانب النميمة، ليحصل فيلمهما على الكثير من الدعاية بشكل ثابت.

من ناحيتها أكدت الشركة المنتجة للفيلم أن 10 يناير عام 2020 سيكون تاريخ إطلاق الفيلم بدور العرض السينمائي في الهند وجميع أنحاء العالم.

وفي الوقت الذي حقق فيه كارتيك آريان شهرة كبيرة بعد أن عرض فيلم الكوميديا و الرومانسية “سونو كي تيتو كي سويتي” وحقق نجاحًا غير متوقع في شباك التذاكر ، فإن الاختيار ينحصر في أنانيا الآن لبطولة الفيلم الجديد “طالبة العام 2”، وستنضم إليه الممثلة الجريئة بهومي بيدنكار .