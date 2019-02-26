ميجان ماركل ترتدي القفطان المغربي وترسم الحناء في مراكش.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زار الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، المملكة المغربية، والتقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس.

دوقا مقاطعة “ساسكس” كانا قد توجها إلى المغرب في زيارة رسمية، وظهرت ميجان بعدد من الإطلالات المميزة منها القفطان المغربي.

ميجان ماركل خطفت الأنظار بثوبها الجذاب، حيث ظهرت في حفل استقبال بمقر إقامة السفير البريطاني في المغرب، بفستان مستوحى من القفطان المغربي في زيارتها الأولى إلى المملكة المغربية.

زوجة الأمير هاري، ارتدت فستانا مستوحى من القفطان المغربي، لونه كريمي مزخزف بالكريستال، كما انتعلت حذاءً ذو كعب معدني، وأقراط من الماس، ورسمت فتاة مغربية الحناء على يد ميجان ماركل، خلال زيارتها السكن الداخلي للفتيات في سفوح جبال أطلس.

كما شاركت ميجان في فعالية للطهو في فندق “فيلا ديز امباسادور”، وقدم خلالها الطاهي موها فيدال، الذي يستضيف النسخة المغربية من البرنامج الشهير “ماستر شيف”.

الزيارة، جاءت تلبية لطلب من الحكومة البريطانية، هي الثانية لأحد أفراد العائلة المالكة في السنوات الأخيرة، بعد جولة للأمير تشارلز في عام 2001.. وكانت الملكة إليزابيث قد زارت المغرب في عام 1980.