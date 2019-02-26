الفنانة صفاء جلال تستعيد ذكريات أول فيديو كليب لها مع محمد فؤاد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

استعادت الفنانة المصرية صفاء جلال ذكريات مشاركتها كموديل في كليب قديم للفنان محمد فؤاد.

صفاء شاركت محمد فؤاد في كليب أغنيته الشهيرة “فاكرك يا ناسيني”، ونشرت الفنانة مجموعة صور من الكليب على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: ” يااه زمن مين فاكر دة من كام سنة بالظبط”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها، فيما أكد عدد منهم أنهم لم يكونوا يعلموا بأنها هي من ظهرت في الكليب.

يذكر أن أغنية “فاكرك يا ناسيني” من ألبوم “حيران” والذي صدر عام 1996، وهي من كلمات أحمد شتا، ,ألحان صلاح الشرنوبي، وتوزيع أشرف عبده، ومهندس صوت أمير محروس، وإنتاج شركة فري ميوزيك لنصر محروس.

وكانت صفاء جلال قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 45 عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وقد استعرضت عبر حسابها الخاص صورة ضمت الهدايا التي تلقتها احتفالا بهذه المناسبة، وكانت الهدايا من الجمهور والعائلة والأصدقاء، وعلقت قائلة: «مش أنا عيد ميلادي النهاردة».

وصفاء جلال من مواليد عام 1974، تخرجت من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عملت مع المخرج جلال الشرقاوي للمرة الأولى وهو منحها اسمه لتصبح صفاء جلال.

الفنانة المصرية شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية ومنها: «هوانم جاردن سيتي، الريان، أخت تريز، لحظات حرجة، ملاعب شيحة، الضوء الشارد، عبودة ماركة مسجلة، هانم بنت باشا، امرأة من زمن الحب، أحلام في البوابة».

وكان آخر عمل قدمته صفاء جلال مسلسل «سابع جار»، والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشارك في المسلسل كل من شيرين، دلال عبدالعزيز، أسامة عباس، هيدي كرم، وغيرهم.