خالد الصاوي يشارك في بطولة «خيال مآتة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري خالد الصاوي، في تصريحات صحفية، عن أنه تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم جديد يحمل اسم “خيال مآتة” للمخرج خالد مرعي، وبطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، ومن المقرر إنطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك خالد الصاوي في بطولة فيلم أخر يحمل عنوان”كل سنة وإنت طيب”، بالاضاقة لفيلم “خيال مأتة”، حيث سيتم طرحهما في موسمي عيد الفطر والأضحى المقبلين.

ويشارك في بطولة “كل سنة وإنت طيب” تامر حسني، زينة، عائشة بن أحمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.

وعلى جانب أخر، تلقى الفنان المصري خالد الصاوي، والإعلامية والفنانة إسعاد يونس، التكريم في حفل زفاف جماعي أقيم مؤخرا، لـ 40 عريس وعروس، بالمنطقة الجنوبية العسكرية بأسيوط.

وتسلم التكريم عن الفنانة إسعاد يونس، عبدالجليل حسن المستشار الإعلامي للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وحرص الفنان خالد الصاوي، على المشاركة في هذه المناسبة والحضور بالجلباب الصعيدي، وتم أيضا تكريم المطرب سامح يسري ومجموعة من القيادات والمشاهير بالمحافظة وذلك تحت رعاية المنطقه الجنوبية العسكرية باسيوط.