بعد انفصالها عن خطيبها.. باريس هيلتون تواعد شاب يصغرها سنًا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أكدت تقارير فنية عالمية أن النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة باريس هيلتون، البالغة من العمر 38 عامًا، قد دخلت في علاقة عاطفية ملتهبة مع مغني الراب ماشين جان كيلي الذي يصغرها بـ10 أعوام، حيث التقيا في حفل عشاء أقيم للاحتفال بالعدد الثاني لمجلة TINGS في لوس أنجلوس ليلة الجمعة الماضية.

وجاء هذا الأمر بعد انفصال النجمة العالمية نهائياً عن خطيبها الاسترالي كريس زيلكا.

وريثة فنادق ومنتجعات هيلتون، قد نشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور تجمعها بالمطرب الشاب عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر في إحدى الصور مغني الراب يضع يده حول مؤخرتها، في حين قامت هي بالاقتراب إليه ورفعت إحدى قدميها عاليًا.

وبعد انتهاء الحفل، توجَّها إلى فندق Delilah لتناول مشروب، وحظيا بالكثير من المرح، كما بدا الانسجام واضحاً بينهما إلى درجة كبيرة.

وعلى جانب أخر، كانت النجمة والمطربة الأمريكية باريس هيلتون، قد رفضت إعادة خاتم خطبتها لخطيبها السابق الأمريكي كريس زيلكا، والذي قدم لها خاتم خطبة يقدر ثمنه بحوالي 2 مليون دولار أمريكي.

النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، كشفت في تصريح لموقع TMZ المعني بأخبار المشاهير أن زيلكا لم يقم بشراء الخاتم من الأساس بل حصل عليه من بائع مجوهرات كنوع من الدعاية، مشيرة إلى أنه ليس له حق استرداده طالما لم يدفع ثمنه، مؤكدة: الخاتم ملكي.

وكانت العلاقة قد انتهت بين الثنائي تماما، في شهر نوفمبر بعد أن تقدم كريس زيلكا لباريس هيلتون بطلب الزواج راكعا على قدميه وسط الثلوج في أسبن بكولورادو، شهر يناير الماضي.