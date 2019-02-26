الفيفا يهنئ رامى مالك بفوزه بالأوسكار.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

هنأت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، الممثل الأمريكى ذو الأصول مصرية رامى مالك، بفوزه بجائزة أفضل ممثل فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، عن دوره فى فيلم “الملحمة البوهيمية”.

كما نشرت الصفحة الرسمية للفيفا صورة للنجم العالمي وكتبت: تهانينا للمصرى الأصل، رامى مالك أوسكار أفضل ممثل، وتساءلت الصفحة فى تغريدتها: من اللاعب الذى ستمنحه جائزة الأوسكار الخاصة بك عن مجمل إنجازاته فى تاريخ كرة القدم.

وكان النجم رامي مالك، قد حصد جائزة أفضل ممثل عن دور رئيسى فى دوره بفيلم “الملحمة البوهيمية - Bohemian Rhapsody”، بالإضافة الى ثلاث جوائز أخرى حصل عليها الفيلم وهى أفضل مونتاج وأفضل مكساج وأفضل مونتاج صوتى، وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم.

وتحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيها الأيقونية، حتى يصلون إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.