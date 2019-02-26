هل تدخل مايا رعيدي عالم الفنّ بعد الجمال؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: ألمحت ملكة جمال لبنان لعام 2018، مايا رعيدي في لقاء خاص مع شاشة “ام تي في” على هامش الحلقة الختامية من برنامج “ديو المشاهير”، إلى أنها وبعد عامها كملكة ستسعى لتحقيق حلم فني لم تكشف عن تفاصيله.

وقد تبيّن من خلال تصريح مايا رعيدي أنّها تفكّر في الدخول إلى عام الفنّ بعد نجاحها في عام الجمال وتربعها على عشره في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تتويج مايا رعيدي ملكة على عرش الجمال اللبناني في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2018 المنصرم، وشاركت منذ حينها في مساباقات جمالية دولية عدّة.