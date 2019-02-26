متابعة بتجــــــــــــرد: استدعيت النجمة الكولومبية شاكيرا للمثول أمام القضاء في 12 حزيران بأمر من قاض في محكمة في ضاحية برشلونة على خلفية احتيال ضريبي مزعوم بقيمة 14 مليون يورو تقريبًا، بحسب ما أفادت مصادر قضائية إسبانية.
وجاء في بيان صادر عن محكمة كاتالونيا العليا في شمال شرق إسبانيا حيث تقيم شاكيرا أنها مدعوة للإدلاء بإفادتها أمام القضاء.
الجدير ذكره أن شاكيرا كانت قد استقرت في إسبانيا منذ عام 2011 حيث يلعب بيكيه في نادي برشلونة الإسباني وهو ما يحتّم عليه التواجد هناك في معظم فترات العام.
كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء شاكيرا للمثول أمام القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.