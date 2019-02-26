متابعة بتجـــــــــــــرد: تحت عنوان “وائل كفوري يكشف لنا عن سكوب حصري”، رافق برنامج MBC Trending النجم اللبناني وائل كفوري في كواليس حفله الأخير الّذي أحياه في الجميرة.
وتطرّق التقرير إلى أغنية جديدة يتم التحضير لها، فهل سيبتعد وائل كفوري هذه المرّة عن الفراق وأجواء الحزن بتقديم أغنية مفرحة؟
يقول وائل كفوري “الأغنية الجديدة موضوعها العام هو الوفاء، ولن أفصح عن تفاصيل أخرى”.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال وائل كفوري الفنية كانت أغنية “أخدت القرار” التي حققت نجاحُا كبيرًا لدى طرحها.
كانت هذه تفاصيل خبر “الوفاء” عنوان جديد في حياة وائل كفوري.. إليكم التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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