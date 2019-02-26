فيديو فلّة الجزائرية قبل حذفه.. إنتفاخ في وجهها وشفتيها داخل المستشفى!

متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن الفنانة الجزائرية فلّة تمرّ بوضعٍ صحّي أدى إلى إنتفاخ وجهها وشفتيها بشكلٍ أثار صدمة لدى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي التفاصيل، فقد أطلّت الفنانة فلة الجزائرية على متابعيها عبر تطبيق الصور إنستغرام من داخل المستشفى، وظهرت بوجهٍ متورّم بالإضافة إلى ربط رأسها بالشاش الطبي.
وبعد الكثير من التعليقات الّتي تساءلت عن وضع فلّة الجزائرية الصحّي وسبب التورّم، قامت الأخيرة بحذف الفيديو عن حسابها.
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