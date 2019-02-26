- 1/2
- 2/2
Feb 26, 2019
تستمر النجمة ورد الخال تصوير مشاهدها في المسلسل الرمضاني لعام 2019 “أسود” انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان.
المسلسل من كتابة كلوديا مرشليان، اخراج سمير حبشي ويضم باقة من النجوم نذكر منهما الى جانب ورد كل من باسم مغنية، داليدا خليل، الكو داود وغيرهم.
ونشرت ورد صورة على حسابها على انستغرام تجمعها مع الممثل باسم مغنية الذي يلعب دور “أسود”.
وحمست المتابعين حول اسم الشخصية التي ستلعبها خاصة ان ورد ستجسد دور فتاة “مصلحجية ومادية” ولن يتعاطف معها المشاهد.
نشير ان الفنان باسم رزق زوج ورد الخال سيضع الموسيقى التصويرية للمسلسل حيث سيتم تسجيل الموسيقى الاوركسترالية في روسيا.
نذكر أنّ آخر أعمال ورد الخال دور “لميس” في مسلسل (ثورة الفلاحين) إنتاج ايغل فيلمز إخراج فيليب أسمر، كتابة كلوديا مرشليان، وبطولة نخبة من أبرز وجوه الدراما اللبنانية منهم: ورد الخال، باسم مغنية، إيميه صياح، كارلوس عازار، وسام حنا، سارة أبي كنعان، تقلا شمعون، فادي ابراهيم، نقولا دانيال، فيفيان أنطونيوس، مارينال سركيس، نيكولا مزهر، بيو شيحان، فرح بيطار، تانيا فخري وغيرهم الكثير.
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الخال تشوّق جمهورها بأحدث أعمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.