أنجيلينا جولي مع أطفالها الستة في ظهور علني نادر.. ما المُناسبة؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في خِضمِ معركة طلاقها من النّجم العالمي "براد بيت"، شاهدنا المّمثلة العالمية "أنجيلينا جولي" في أكثر من مُناسبة وهي تصطحب واحدًا أو اثنين من أطفالها السّتة في نُزهاتٍ عائلية بالمدينة التي يقطنون بها "لوس أنجلوس".

لكن من النّادر أن نرى الأم جولي تصطحب جميع أطفالها السّتة، وهُم: مادوكس (17 عامًا)، وباكس (15 عامًا)، وزاهارا (14 عاما)، وشيلوه (12 عاما)، والتّوأمان فيفيان ونوكس (10 أعوام) كما حصل يوم أمس الاثنين.

توجّهت أنجيلينا وأولادها إلى العرض الأولي من فيلم The Boy Who Harnessed the Wind في ولاية نيويورك الأمريكية، وفي داخل الحدث، اصطفّ أفراد العائلة جنبًا إلى جنب من أجل التقاط صورةٍ جماعية.

ارتدت بطلة فيلم Mr. And Mrs. Smith إطلالة أنيقة، تألّفت من توب وبنطلون أسودين، نسقت فوقهما معطفا كُحلي اللون عصري التّصميم، وانتعلت في قدميها كعبا عاليا كلاسيكيا أسود، في حين حملت حقيبة يد سوداء.

وعلى صعيد المكياج، اعتمدت طليقة براد بيت لمسات من المكياج المشمشي بالكادِ كانَ ظاهرًا، وتركت خصلات شعرها الدّاكنة تنسدل بتموجاتٍ خفيفة على كتفيها.

وفي داخل الحدث، شاركت جولي خبرتها الطويلة في مجال التمثيل والإخراج، حيث جلست على خشبة المسرح وتحاورت مع كاتب الفيلم ومُخرجه وبطله "تشيويتيل إيجيوفور" و"ويليام كامكوامبا".