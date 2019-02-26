شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بالأوسكار.. سينما زاوية تعرض فيلم رامى مالك Bohemian Rhapsody اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سينما زاوية، اليوم الثلاثاء، فيلم Bohemian Rhapsody للنجم المصرى الأصل رامى مالك، بعد فوزه بجائزة الأوسكار أحسن ممثل، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء.



رامى مالك

Bohemian Rhapsody إخراج براين سينجر، وهو فيلم سيرة ذاتية، يوثق أحداث السنوات التى قادت فرقة Queen لظهورها الأسطورى بالحفلة الموسيقية التابعة لإذاعة (Live Aid) عام ١٩٨٥.

الفائز حائز على 4 جوائز بمهرجان الأوسكار، أفضل ممثل لرامى مالك، وأفضل مونتاج، وأفضل مكساج، وأفضل مونتاج صوتى.