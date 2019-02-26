سامح حسين يشارك متابعيه بصورة من بروفة مسرحيته الجديدة "جحا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان سامح حسين، التحضيرات والبروفات لمسرحيته الجديدة " جحا"، ومن المقرر عرض المسرحية على خشبة مسرح المركز الثقافى ببورسعيد. وشارك حسين، جمهوره صورة من كواليس المسرحية عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلا: " وأنا بجد مش واخد بالى بروفة مسرحية جحا فى بورسعيد". وآخر أعمال سامح حسين، فيلم عيش حياتك"رومانسى كوميدى تدور أحداثه عن إبراهيم الذى تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، ويعيش حياة روتينية شديدة، لكن من خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم عيش حياتك، وكل ذلك بسبب رغبته فى جعل ابنه آدم يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

بوست سامح حسين

سامح حسين

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