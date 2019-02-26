شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لقطات وراء كواليس حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من التغطية عالية الجودة الذى تنقلها العديد من الصحف والإعلام حول العالم عن حفل الأوسكار لعام 2019، هناك العديد من اللقطات التى لم تظهر أمام المشاهدين، لذلك شاهد بعض هذه اللحظات من كواليس الحفل.



رامى مالك وصديقته

بعد حصوله على الأوسكار وبعد تقبيل صديقته، لجأت صديقة رامى مالك إلى إزالة أحمر الشفاه عن فمه بعد التقبيل.



جيمس مكافوى

امتلأ قميص الفنان العالمى جيمس مكافوى من إمضاء محبينه ومعجبينه، فتحول القميص إلى "أوتوجراف".



رامى مالك يقبل ليدى جاجا



ليدى جاجا تنهمر فى البكاء



ليدى جاجا تهندم رامى مالك

ليدى جاجا انهمرت فى البكاء خلف الستار بعد حصولها على الأوسكار جانب أنها سعت إلى هندمة "بيبيون" رامى مالك، بعد حصوله على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل.