شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول الأكثر تغريدا عن نجم الأوسكار رامى مالك تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا حديث بين أغلب عشاق السينما حاليا سوى عن حفل الأوسكار وفوز رامى مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود الفرقة من خلال أغانيها، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، لكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لخوض مسيرته الفردية.

وطبقا لإحصائيات موقع التغريدات تويتر، احتل رامى مالك المركز الثالث فى قائمة المشاهير الأكثر ذكراً على موقع خلال الحفل، حيث جاء ترتيبهم ليدى جاجا وبرادلى كوبر ورامى مالك ثم ألفونسو كوارون مخرج فيلم roma وسبايك لى.

فيما احتل رامي مالك المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تغريدا عن مالك وفى مقدمتهم مصر والسعودية والإمارات ولبنان والكويت، فيما جاء فيلم رامى مالك Bohemian Rhapsody بالمركز الأول للأفلام الأكثر ذكراً على تويتر خلال الحفل وجاء بعده فى المركز الثانى فيلم roma وGreen Book وBlack Pantherو A Star Is Born، بينما احتل اسم رامى مالك المركز الرابع فى المشاهير الأكثر ذكرا على الموقع وقت وصول النجوم إلى السجادة الحمراء، حيث جاءت ليدى جاجا فى المركز الأول وبيلى بورتر فى المركز الثانى وبطلة فيلم roma ياليتزا أباريسيو فى المركز الثالث.