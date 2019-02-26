شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر اختفاء كارول سماحة الفترة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة اللبنانية الكبيرة كارول سماحة، جمهورها على اختفائها، وأكدت أنه مجرد هدنة من مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرة إلى أنها تعمل على مشروعات فنية جديدة.

وقالت سماحة:" أحبائى الأعزاء، أقدر جدا اهتمامكم، وأود أن أوضح أن سبب اختفائى هو مجرد فترة هدنة من مواقع التواصل الاجتماعى والتخلص من سمومها".



كارول سماحة

وتابعت: "وأنا سعيدة جدا للإعلان إنى أعمل على مشروعات فنية جديدة، أغانى سأطلقها فى الربيع والصيف، ابقوا سعداء، أحبكم جميعا".

وتعكف المطربة اللبنانية كارول سماحة مع الموسيقار زياد رحبانى، على التحضير لأغنيات جديدة، خلال هذه الفترة، استعدادًا لطرحها فى موسم الصيف المقبل، حيث تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد حتى يسعد الجمهور بأعماله الفنية المتنوعة.