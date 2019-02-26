شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يحتفل بجائزة الأوسكار بـ"دش" من الشمبانيا.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فوزه بجائزة الأوسكار أحسن ممثل، احتفل الفنان الأمريكى ذات الأصول المصرية رامى مالك، على طريقته الخاصة، حيث أخذ زجاجة من الشمبانيا باهظة الثمن، وواصل رشها على جميع رفاقه الذين تجمعوا فى Governors Ball ، بلوس أنجلوس مساء أمس الأول، فى انتظار أن يتم حفر أسمائهم على تمثال الأوسكار الذى ربحوه.



رامى مالك يرش الشمبانيا احتفالا بالفوز وبعدما مكنه دور "فريدى ميركورى" فى فيلم Bohemian Rhapsody "الملحمة البوهيمية" للفوز بجائزة الأوسكار كأحسن ممثل، وبعد سقوطه من المنصة اثناء نزوله، وتوجه المسعفين للاطمئنان عليه، أراد أن يثبت للجميع أنه بخير وسيواصل الاحتفالات، وبينما كان ينتظر كتابة اسمه على تمثاله الذى ربحه، أمسك مالك بأرقى زجاجة إلى جواره، من نوع Piper-Heidsieck Rare، وقام برجها سريعاً ثم فتحها، لتحدث دش من الشمبانيا على المتواجدين، ورشها فى جميع أنحاء الغرفة.

رامى مالكبعد حفر اسمع على الجائزة وبدا الجميع مسروراً، ممن تواجدوا فى الغرفة لحفر اسماءهم ايضاً على الجائزة، بينما حاولوا أن يتفادوا مسار الرذاذ الذى أطلقته زجاجة الشمبانيا فى جميع الاتجاهات.

رامى مالك يرش الشمبانيا احتفالا بالفوز وكان الممثل الأمريكى ذات الأصول مصرية قد سيطر أمس على قوائم البحث الأكثر تداولاً وتغريداً بموقع تويتر، بعد فوزه بجائزة الأوسكار، باللغة العربية والأنجليزية، بألاف التغريدات فى غضون ساعات قليلة.

رامى مالك يرش الشمبانيا احتفالا بالفوز



رامى مالك يرش الشمبانيا احتفالا بالفوز



رامى مالك بعد حفر اسمه على تمثال الأوسكار

وبدا الجميع مسروراً، ممن تواجدوا فى الغرفة لحفر اسماءهم ايضاً على الجائزة، بينما حاولوا أن يتفادوا مسار الرذاذ الذى أطلقته زجاجة الشمبانيا فى جميع الاتجاهات.

وكان الممثل الأمريكى ذات الأصول مصرية قد سيطر أمس على قوائم البحث الأكثر تداولاً وتغريداً بموقع تويتر، بعد فوزه بجائزة الأوسكار، باللغة العربية والأنجليزية، بألاف التغريدات فى غضون ساعات قليلة.