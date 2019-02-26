نبيل الحلفاوي عن أزمة الأهلي وبيراميدز: "لا داعي لخلق ذيول للأزمة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تأجيل مباراة نادي الأهلي أمام بيراميدز في بطولة كاس مصر، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وكتب الحلفاوي، في التغريدة: "اللي حصل على فكرة هو القرار الصائب والسليم لإطفاء الحرائق، وإطفاء الحرائق هو بالتأكيد لمصلحة جميع الأطراف، ولا داعي لخلق ذيول للأزمة".

وتابع: "نتعشم أن يهدأ الجميع ويعودوا إلى أصل الأمور. التنافس الشريف داخل المستطيل الأخضر".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، يوم الخميس 28 فبراير الحالي.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي أعلن رفضه التام لخوض المباراة، بعدما قام اتحاد الكرة باستبدال المواجهة بين الفريقين في الدوري إلى الكأس، ليقرر مجلس الجبلاية تأجيل منافسات الكأس بشكل عام، بسبب دواع أمنية.