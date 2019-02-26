فاجأت خبيرة الجمال سارة الودعاني متابعيها بنشر أول صورة واضحة لطفلها المولود حديثاً عبر حسابها على “إنستغرام”. وظهر الطفل في الصورة بكامل ملامحه مغمضاً عينيه، وأوضحت سارة أنها التقطت له بعد ولادته بساعة واحدة.

وأرفقتها بالتعليق: “سعد وعمره ساعة.بسم الله عليك تحفظك وترعاك حبيب ماما”. وحققت بذلك أكثر من 100 وألفي علامة إعجاب.

يشار إلى أن الخبيرة أعلنت ولادة طفلها بشكل مفاجئ أيضاً من خلال نشر صورة لها وهي تحتضنه على حسابها على التطبيق نفسه.

ويذكر أنها أعلنت أثناء حملها أنها لن تعرف جنس الجنين قبل ولادته بسبب رفض زوجها ووالدتها ذلك.

إلا أن فيديو نشر بعد الولادة أظهر أن الأخيرة كانت على علم بأن ابنتها حامل بولد. فقد عُرضت في المقطع المصور الملابس التي حضرتها له والتي طرزت عليها اسم “سعد”.

كانت هذه تفاصيل خبر سارة الودعاني تنشر أول صورة كاملة لطفلها… هكذا بدا بعد ساعة من ولادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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