بالفيديو والصور: هكذا استقبل العاهل المغربي الأمير هاري وميغان ماركل

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأمير هاري، دوق ساسيكس، وعقيلته ميغان ماركل، وذلك بمناسبة زيارتهما للمغرب. وبحسب الديوان الملكي المغربي، سلم الأمير هاري للملك محمد السادس “رسالة خطية” من الملكة إليزابيث الثانية.

وأقام العاهل المغربي محمد السادس حفل شاي على شرف ضيوفه في مقر القصر الملكي في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط.

ويقوم الأمير هاري وعقيلته ميغان، منذ السبت، بأول زيارة رسمية إلى المغرب تستغرق 3 أيام.

واستهل الثنائي جولتهما بالمغرب، الأحد، عندما زارا مقر منظمة غير حكومية لتعليم الفتيات القرويات بمنطقة أسني ضواحي مدينة مراكش، أين تشاركت ماركل مع الفتيات مراسم الحناء، ومدت يدها لواحدة منهن من أجل النقش عليها. https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/02/25/2174624995560242952/1024x576_MP4_2174624995560242952.mp4 https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/02/25/1260229343054639323/1024x576_MP4_1260229343054639323.mp4 https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/02/25/8504188452570940337/1024x576_MP4_8504188452570940337.mp4 https://videos.dailymail.co.uk/video/mol/2019/02/25/2515071267204975902/1024x576_MP4_2515071267204975902.mp4

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