بالصور والفيديو: حليمة بولند تحتفل على طريقتها بتكريمها في عيد ميلاد ملك الأردن

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو أثناء مشاركتها وتكريمها في احتفالات وطنية بالأردن.

وأقامت مؤسسة الأمل للإنتاج الفني، بالتعاون مع أمانة عمان، احتفالًا في مركز الحسين الثقافي في العاصمة الأردنية، مساء الاثنين، بمناسبة عيد ميلاد الملك عبدالله الثاني الذي صادف الـ30 من الشهر الماضي، وعيد الجلوس الملكي على العرش.

ونشرت ”بولند“ تفاصيل الحفل الذي أحياه الفنان الأردني عمر العبداللات، وشهد تكريم عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والإعلامية الأردنية والعربية فيه.

كما وثقت الإعلامية الكويتية عدة صور لها بالزي الأردني التقليدي، وذلك قبل توثيقها عدة مقاطع فيديو خلال تواجدها بالحفل، حيث تم تكريمها إلى جانب شخصيات أخرى.

وبحسب بيان سابق صادر عن أمانة عمان، وتداولته مواقع أردنية، تم توجيه دعوة للتكريم إلى عدد من الفنانين، منهم: صابر الرباعي، ولطيفة التونسية، وناصيف زيتون، ووليد توفيق، وفاروق الفيشاوي، وباسم ياخور، إضافة إلى عدد من الإعلاميين مثل جورج قرداحي وأنابيلا هلال.

كما ضم الحفل عددًا من الممثلين والإعلاميين الآخرين، وكوكبة من المنتجين والشعراء.

وأثارت حليمة بولند الجدل قبل يومين بعد التقاطها صورًا لها وهي ترتدي ”الشورت“ القصير على الثلوج في لبنان خلال رحلة استجمام.