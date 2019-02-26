تعرف على موعد أولى حفلات أصالة الغنائية في جدة

المطربة أصالة تستعد المطربة أصالة، لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مدينة جدة، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 8 مارس. ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها ومنها:"مهتمة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها ومنها:"مهتمةبالتفاصيل، الحقيقة، نص حالة، شخصية عنيدة، 60 دقيقة حياة، روحي وخداني". ويذكر أن آخر أعمال المطربة أصالة أغنية "الحقيقة" والتي حققت نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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