شاهد.. منة شلبي تروج لحلقتها في صاحبة السعادة

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روجت الفنانة منة شلبي، لحلقتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تحل ضيفة عليه مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت منة صورة من كواليس الحلقة ظهرت خلالها تحتضنها الفنانة إسعاد يونس، ولم تعلن عن موعد الحلقة، فعلقت قائلة:"حبيبة قلبي.. قريبًا.. صاحبة السعادة"، وأبدي متابعيها
جدير بالذكر أنه تم تكريم الفنانة منه شلبي في مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة، برئاسة محمد عبدالخالق وبحضور وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي، حسن أبوالعلا.
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