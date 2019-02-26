شاهد.. إليسا تحيي ذكرى وفاة والدها على طريقتها الخاصة

المطربة اليسا كتبت - إيمان محمد أحيت المطربة إليسا ذكرى وفاة والدها على طريقتها الخاصة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت إليسا عبر صفحتها قائلة: "لن يكون الأمر أكثر سهولة وستعود دائما بأجمل الطرق لتذكيرك بأنك قريب جدا مني.. اشتقت لك أكثر من أي وقت مضى يا أبي.. وعلى النصب التذكاري الخاص بك اليوم، أنا فقط أخبرك بشيء واحد... أنا قوية".

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