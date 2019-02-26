شاهد.. تامر حسني يحتفل بوصول كليب "ناسيني ليه" لـ 16 مليون مشاهدة

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أعرب المطرب تامر حسني، عن سعادته بوصول فيديو كليب "ناسيني ليه" إلي 16 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
ويذكر أنه كان طرح المطرب تامرحسنى فيديو كليب "ناسينى ليه" من ألبومه الأخير "عيش بشوقك" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، كلمات تامر حسين، وألحان
تم تصوير مشاهد كليب "ناسينى ليه" فى محافظة الإسكندرية، والتى ضمت مشاهد من شواطئ المنتزة ومكتبة الإسكندرية وشوارع عروس البحر المتوسط.
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