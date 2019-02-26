شاهد.. تامر حسني يحتفل بوصول كليب "ناسيني ليه" لـ 16 مليون مشاهدة

المطرب تامر حسني

أعرب المطرب تامر حسني، عن سعادته بوصول فيديو كليب "ناسيني ليه" إلي 16 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ويذكر أنه كان طرح المطرب تامر

حسنى فيديو كليب "ناسينى ليه" من ألبومه الأخير "عيش بشوقك" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، كلمات تامر حسين، وألحانتامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم، مكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، فكرة تامر حسنى، إخراج سعيد الماروق.

تم تصوير مشاهد كليب "ناسينى ليه" فى محافظة الإسكندرية، والتى ضمت مشاهد من شواطئ المنتزة ومكتبة الإسكندرية وشوارع عروس البحر المتوسط.