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ارطغرل سيدفع ثمن أفعاله.. حلقة جديدة من قيامة ارطغرل .. حلقة 137 diriliş ertuğrul الجزء الخامس .. قناة trt التركية كاملة

ارطغرل سيدفع ثمن أفعاله .. حلقة جديدة من قيامة ارطغرل ، ستُعرض غدا الاربعاء وخلال الساعات المقبلة سيتم اذاعة المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الذى يعد من اكثر المسلسلات التركية متابعة في تركيا والوطن العربي، حيث يترقب عشاق متابعة احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عرض حلقة المسلسل على قناة trt التركية وهى الناقلة حصريا لمسلسل قيامة ارطغرل باللهجة التركية الأصلية، ويبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية .

مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس حلقة 137 مترجم بالعربي يقوم موقع النور الإلكتروني بنقل أحداث كل الحلقات لمسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس عبر جميع روابطه، وأيضا يمكن مشاهدة مسلسل أرطغرل 137 مترجم بالعربية على قناة اليرموك وبقية القنوات الفضائية. النايل سات قناة قطر 10971 النايل سات قناة دعوة 10727 النايل سات قناة اليرموك 11678 النايل سات قناة فور شباب 11137 النايل سات قناة وطن 11012

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل على جميع الأقمار الصناعية – تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات – تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات