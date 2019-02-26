وصلة غزل بين شريف رمزي وزوجته على «إنستجرام».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري شريف رمزي، رسالة رومانسية لزوجته الفنانة ريهام أيمن، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

شريف رمزي، نشر صورة مجمعة لعدة لقطات جمعته بزوجته، وعلق عليها قائلًا: «لا توجد كلمات يمكن أن تصف مدى حبي لك.. ريهام أنت المعنى الحقيقي للجمال».

وردت عليه ريهام أيمن قائلة: «أحبك بأكثر ما يمكن أن تعرف، أنت كل شيء لي، وبدونك لا يمكن أن أحيا».

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وريهام أيمن، هي الزوجة الثانية لشريف رمزي، بعد منة حسين فهمي، وارتبط بها بعد انفصاله عن منة، وانجب منها طفلان.

من ناحية أخرى يستعد شريف رمزي، لبطولة فيلم جديد بعنوان 2020، ويعتمد على البطولة الجماعية، ويقول الفنان إن الفيلم سيدور عن الأحداث المتوقعة لعام 2020.

الفيلم يحمل فكرة جديدة ومختلفة لم تقدم قبل ذلك خاصة أن أحداثه تدور حول ماسوف يحدث فى عام 2020 والتنبؤات التى نتوقع الحدوث لها.

وكان آخر أعمال شريف رمزي فى السينما فيلم “من ضهر راجل” عام 2015 إخراج كريم السبكي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وشارك في بطولته كل من الفنان آسر ياسين وياسمين رئيس ومحمود حميدة ووليد فواز وصبري وفواز ومحمد لطفي وتم طرحه في السينمات منذ ما يقارب الثلاثة أعوام.