الفنانة داليا مبارك تحتفل بعيد زواجها الأول.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بعيد زواجها الأول من زوجها جل الأعمال الأمريكي “الهيم”، والذي يوافق 25 فبراير.

الفنانة السعودية نشرت صورة من حفل زفافها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة رومانسية لزوجها قالت فيها: “أنت افضل قرار أخذته في حياتي، أنا سعيدة جدا أننا وجدنا بعضنا البعض.. أنت سعادتي وبيتي.. عيد زواجنا الأول”.

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يذكر أن الفنانة السعودية داليا مبارك كانت قد احتفلت بزفافها إلى عريسها رجل الأعمال الأمريكي “الهيم”، في نهاية شهر فبراير 2018، وقد أقيم الحفل على ظهر يخت في تركيا، ولم يحضر الحفل من الوسط الفني سوى الفنانة الإماراتية أحلام وزوجها مبارك الهاجري.

ووضعت داليا مبارك مولودتها الأولى من زوجها رجل الأعمال الأمريكي “الهيم”، مساء السبت 17 نوفمبر، وقد أطلقت عليها اسم “لي لي سمر” بما يعني “زنبق الصيف” أو “زهرة الصيف”.

وقالت إنها اختارت الجزء الأول من الاسم وهو “لي لي” فيما اختار زوجها الجزء الثاني “سمر”، ولفتت إلى أن هذا الإسم يرتبط بجمال فصل الصيف.