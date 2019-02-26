جولة سياحية لأحمد مجدي وجيهان خليل في أسوان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة جولة سياحية للفنان المصري أحمد مجدي والفنانة المغربية جيهان خليل وعدد كبير من ضيوف الدورة الثالثة من المهرجان قاموا خلالها بزيارة السد العالي ومعبد فيلة.

وعبر الفنان أحمد مجدي عن سعادته بالجولة التي شاهد خلالها جزء من الحضارة المصرية التي نعتز بها، وأبهرت العالم، ويأتي الآلاف لزيارتها من كافة أنحاء العالم سنويا.

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وقالت الفنانة المغربية جيهان خليل إنها تشعر بالأمن والأمان في مصر، وأعربت عن سعادتها بالزيارة ومشاهدة الحضارة المصرية القديمة التي أخبرت العالم وكذلك مشاركتها في الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الذي يهتم في المقام الأول بالمرأة.

وكانت قد انطلقت فعاليات حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة في دورته الثالثة برئاسة محمد عبدالخالق، وبحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ومدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، والمخرج داود عبدالسيد، والفنان باسم سمرة، وأحمد عبدالعزيز، ولقاء الخميسي، وريم البارودي.

وحضر الحفل أيضا الفنان أحمد وفيق، ومادلين طبر، ونور اللبنانية، وجيهان خليل، والإعلامي عمرو عبدالحميد، والناقد طارق الشناوي، والفنان شريف رمزي، والمنتج محمد العدل، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، والفنانة التونسية درة، والدكتورة غادة جبارة، ويسرا اللوزي، والمنتج صفي الدين محمود، والمخرجة هالة خليل.