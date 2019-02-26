متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كندة علوش بعيون حزينة وقلب سعيد .. صورة تجسد الأمومة

تبدأ معاناة كل زوجة من حيث قلة النوم، والسهر، والإرهاق، والتعب، فى الشهور الاولى بعد الإنجاب، لآن هذه الفترة يحتاج الرضيع للاهتمام، وذلك يؤثر على الأم بشكل كبير ويظهر على وجهها علامات التعب.

وهذا ما عبرت به الفنانة كندة علوش عن معاناتها مع الأمومة بصورة لها مع طفلتها الأولي "حياة" من زوجها الفنان عمرو يوسف، عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والرسائل القصيرة "إنستجرام".



وأظهرت الصورة إرهاقًا على وجه كندة، ومع ذلك عبرت عن حبها تلك المرحلة واللحظات التي تعيشها بجانب ابنتها وكتب قائلة: "عيون حزينة وقلب سعيد أعرف أن الصورة مخيفة لكنني أحبها".