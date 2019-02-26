رانيا يوسف تنشر صورها على البحر عقب خروجها من النيابة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورها على أحدى الشواطيء، وهى مرتدية "شورت" أخضر، وذلك عقب ادلائها بأقوالها فى النيابة، على خلفية بلاغها ضد صاحب الفيديوهات الإباحية.
وكتبت رانيا على الصور: "لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة ، فإن الحياة سوف تعيدك"، وأختتمت كلامها بإيمشن القلب.
حيث أستمت نيابة 6 أكتوبر صباح اليوم لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم منها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنها هى من تظهر خلال الفيديو.
وذلك عقب إنتشار فيديوهات جنسية لعدد من الفنانات مع مخرج مشهور ، وتم حبس احداهن، ومازالت التحقيقات جارية فى هذة الفيديوهات.
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