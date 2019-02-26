يوسف الخال يعايد والدته بهذه القصيدة المؤثرة

وجه الممثل يوسف الخال معايدة خاصة الى والدته الفنانة التشكيلية مهى بيرقدار بمناسبة عيد ميلادها.

واتخذ “الخال” عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي منبراً ليوجه أجمل الكلمات بهذه المناسبة السعيدة الى والدته من خلال قصيدة مؤثرة.

وكتب: إلى أمي في عيدها:

‫أرى بياضاً

‫شَربَ من روحِ السماء..

‫تُرابٌ برائحةِ المطر

‫يغمُرُ الشجر..

‫هي الربيع

‫تترنّحُ رقصاً

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‫بالذهابِ شتاءً

‫و صيفاً بالإياب

‫هي الأم

‫ثَمِلتُ بها شذاً

‫حتى الشهيق

‫هي زهرٌ شامخٌ

‫حتى في الخريف.. y.y.k-

من جهة اخرى، يصوّر “الخال” مسلسله التاريخي “مقامات العشق”حيث يجسد شخصية علي بن عربي.

والعمل تاريخى مستلهم من سيرة الصوفى محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي الشهير بمحيي الدين بن عربي أحد أشهر المتصوفين والملقب بالشيخ الأكبر وهو العمل الذي يخرجه أحمد إبراهيم أحمد ويكتبه الدكتور محمد البطوش.

ويشارك في بطولة المسلسل الى جانب يوسف الخال، من سوريا مصطفى الخاني، لجين اسماعيل، قمر خلف ونادين خوري ونسرين طافش وغيرهم.