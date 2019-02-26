Feb 26, 2019
علم موقع “الخليج 365” ان الفنان ماهر يستعد لطرح كليب اغنيته الجديدة “انت هيّ” خلال عشرة ايام.
الأغنية كان قد صورها ماهر على طريقة الفيديو كليب منذ أسبوع تقريباً تحت ادارة المخرجة هيفا الفقيه.
التصوير جرى في مرفأ بيروت حيث ظهر ماهر مرتدياً سترة صفراء اللون مع العديد من الناس الذين ارتدوا السترات الصفراء، ما دفع البعض الى التساؤل حول الموضوع خاصة ان السترات الصفر ذاع صيتها مؤخراً في مظاهرات فرنسا.
نذكر ان ماهر يحصد نجاح أغنية “انت هيّ” التي أطلقها مؤخراً حيث يرددها الجمهور في الحفلات التي يحييها في ملهى التايغا وفي سهرات أخرى.
من جهة اخرى، يحيي ماهر حفلة فنية، يوم السبت، 2 أذار المقبل بـ “نيو بيال” يشاركه الحفلة الفنان ادهم نابلسي والـ DJ Mitch.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- هذا هو موعد طرح كليب ماهر الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.