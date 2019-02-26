خاص- هذا هو موعد طرح كليب ماهر الجديد

علم موقع “الخليج 365” ان الفنان ماهر يستعد لطرح كليب اغنيته الجديدة “انت هيّ” خلال عشرة ايام.

الأغنية كان قد صورها ماهر على طريقة الفيديو كليب منذ أسبوع تقريباً تحت ادارة المخرجة هيفا الفقيه.

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التصوير جرى في مرفأ بيروت حيث ظهر ماهر مرتدياً سترة صفراء اللون مع العديد من الناس الذين ارتدوا السترات الصفراء، ما دفع البعض الى التساؤل حول الموضوع خاصة ان السترات الصفر ذاع صيتها مؤخراً في مظاهرات فرنسا.

نذكر ان ماهر يحصد نجاح أغنية “انت هيّ” التي أطلقها مؤخراً حيث يرددها الجمهور في الحفلات التي يحييها في ملهى التايغا وفي سهرات أخرى.

من جهة اخرى، يحيي ماهر حفلة فنية، يوم السبت، 2 أذار المقبل بـ “نيو بيال” يشاركه الحفلة الفنان ادهم نابلسي والـ DJ Mitch.