نيكول سابا قبل 20 عامًا.. لن تصدقي كيف كان شكلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار المشاهير على إنستغرام فيديو قديما للفنانة اللبنانية نيكول سابا يعود لمشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 1997.

وشكل الفيديو صدمة كبيرة للجمهور العربي بسبب الاختلاف الكبير الذي طرأ على شكل سابا قبل ما يقارب الـ 20 عامًا.

وربما كشف الفيديو عن "عمليات التجميل" المثيرة التي خضعت لها، بحسب المعلقين، الذين أشاروا إلى أنها اختلفت بشكل جذري!

وعلق البعض أن الاختلاف لم يطرأ على شكلها فقط؛ إذ إنه حتى صوتها بدا مُختلفًا، فيما سخر آخرون من إجابة سابا عن السؤال الذي طرحه أحد أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة حيث سألها، فيما إذا انتُخبت ملكة جمال ماذا ستقول عن لبنان وماهي الرسالة التي ستنقلها للعالم؟

فجاءت إجابة نكول بأن لبنان منحها العديد من الفرص منها تواجدها في هذه المسابقة.

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يُشار إلى أن آخر أعمال نيكول سابا كان الجزء الثاني من مسلسل الهيبة إلى جانب الفنان السوري تيم حسن، والذي جسدت فيه دور "سمية" زوجة "جبل".

وكانت سابا نفت في وقت سابق كل الأخبار المتداولة حول مشاركتها في مسلسل عادل إمام القادم والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.