محمد حماقي يُنقل الى المستشفى بعد تعرضه لإصابة

Feb 26, 2019
أصيب الفنان المصري محمد حماقي بكسر في القدم اليسرى وذلك خلال مشاركته في مباراة لكرة قدم مع بعض الأصدقاء.
وتم نقل “حماقي” الى المستشفى حيث تبين بعد اجراء صور الأشعة أن هناك كسرًا قوياً في قدمه اليسرى تطلب عمل جبيرة مؤقتة حتى لا تتفاقم الإصابة الى حين خضوعه يوم غد الاربعاء 27 الجاري لعملية جراحية دقيقة لتركيب شريحة ومسامير لتثبيت العظم المكسورة.
نذكر ان “حماقي” طرح مؤخراً ألبومه الجديد “كل يوم من ده” حصرياً على قناة شركة نجوم ريكوردز الرسمية عبر موقع يوتيوب والمنتجة للعمل.
“كل يوم من ده” يضم 20 اغنية وهي: يزلزل، وكل يوم من ده، ليلى، عيوني سهرانة، صور، وأعمل أيه، بقيت معاه، ياغربة، م البداية، يا ستّار، قدام الناس، كفاية حلول وسط، راضيني، راسمك في خيالي، لاعتاب ولا حيرة، الحكاية حكايتنا، عاش من شافك، خلينا زي ما حنا، قالوا عنك وخدني إليك.
يتعاون “حماقي” من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين نذكر منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، خالد تاج الدين، نادر عبد الله، عمرو مصطفى، ودوود، شريف تاج، تامر علي، محمد يحيى، تميم، توما، نادر حمدي ورامي سمير.
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