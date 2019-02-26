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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت المطربة السورية أصالة تغريدة عبر حسابها على تويتر توجه فيها رسالة لفنان لم تذكر اسمه، متهمة إياه بالظلم والغدر.
وقالت أصالة في تغريدتها نصًا: "الفن إن لم ينقي روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه".
وفور نشر التغريدة، اجتهد نشطاء ومتابعو أصالة في تخمين المقصود بهذه التغريدة، حيث ذهب أغلبهم إلى أنها تقصد الفنانة المصرية أنغام، بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وهو زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان.
وأكد متابعو أصالة أنها تدافع عن ابنة شقيقة زوجها وترى أن أنغام أخطأت بزواجها من رجل متزوج ولديه طفلان، وأنها قررت توجيه هذه الرسالة لها بشكل غير مباشر.
وكانت أصالة تجاهلت تهنئة أنغام بألبومها الجديد "حالة خاصة جداً"، رغم الصداقة التي كانت تجمع بينهما منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة: الفن إن لم ينق من "دناءات الحياة" فلا قيمة لصاحبه.. هل قصدت أنغام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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